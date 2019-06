Cornate d'Adda, grave incidente stradale: motociclista 49enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale a Cornate d'Adda nel pomeriggio di venerdì. Poco dopo le 15, in via Guido Rossa, un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 49 anni che è rimasto a terra in seguito allo schianto riportando un trauma cranico commotivo e forti dolori all'addome in seguito all'urto.

Sul posto, per soccorrere il motocilista, sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Il 49enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse gravi ma l'uomo, al momento del trasferimento, era cosciente.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale del comune di Cornate d'Adda intervenuta per i rilievi.