Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palazzo in centro a Monza: ragazza in ospedale

Prima l'incidente, poi le sirene delle ambulanze del 118. È stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Mona la giovane di 22 anni che nella notte tra lunedì e martedì 5 febbraio è rimasta ferita in un incidente in Corso Milano a Monza, pieno centro città.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 2.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza: la giovane, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Opel Corsa finendo contro il muro di un palazzo. Le sue condizioni sono subito apparse serie tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. I sanitari hanno stabilizzato la giovane e l'hanno accompagnata all'ospedale cittadino.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L'auto è stata rimossa da Agliata Soccorso.