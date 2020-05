Travolge ragazzo in moto e non lo soccorre poi si presenta dai carabinieri: denunciato

Si è presentato in caserma e ha detto che l'uomo che stavano cercando era proprio lui, ammettendo le sue reponsabilità. Sessantanni, brianzolo, residente a Vedano al Lambro, ha raccontato di aver investito un 26enne in sella a una moto in via Misericordia senza fermarsi poi a soccorrere la vittima.

L'incidente è avvenuto nella nottata di domenica quando, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura condotta dal 60enne e la dueruote sono entrate in collisione. In seguito allo schianto il giovane centauro è stato sbalzato sull'asfalto e qui lo hanno soccorso poco dopo i sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monza. Il giovane era stato trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo e immediatamente erano iniziate le indagini per rintracciare il "pirata" della strada.

I militari avevano acquisito numerose immagini riprese dalle telecamere della zona ma a chiudere il cerchio ci ha pensato il responsabile che si è costituito, rimediando una denuncia per omissione di soccorso e lesioni.