Incidente a Desio, auto travolge un passeggino: bimbo di due anni all'ospedale

Prima l'auto che travolge il passeggino. Poi le sirene del 118 e la corsa in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita il bimbo di 2 anni che nel pomeriggio di lunedì 4 giugno è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Due Palme a Desio, in Brianza.

Tutto è accaduto poco prima delle 17.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del bimbo sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente le condizioni del piccolo si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al Niguarda, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni; trasferita al pronto soccorso in codice giallo anche la donna di 36 anni che stava spingendo il passeggino.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Desio. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso.