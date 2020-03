Si schianta contro un'auto con una bimba a bordo: guidava ubriaco

Incidente stradale a Desio nella tarda serata di sabato 29 marzo. Intorno a mezzanotte uno schianto ha coinvolto una Seat Leon condotta da un 32enne e una Fiat Punto su cui viaggiavano due donne di 51 e 29 anni e una bambina di 9 anni. L'impatto è stato così violento che l'utilitaria con le tre donne è finita fuori strada, sul marciapiedi, contro una recinzione.

Il sinistro è avvenuto all'altezza di via Tagliabue, a ridosso della rotatoria con via Canaletto. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze ma fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite e il mezzo di soccorso ha effettuato un solo trasporto in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno sottoposto al test dell'etilometro il conducente della Seat che è risultato positivo.