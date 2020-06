Incidente a Desio, scontro tra due auto in via Forlanini: ferito anche un 13enne

Due ambulanze e un'automedica del 118 sono intervenute in via Forlanini a Desio nella serata di giovedì 4 giugno. L'incidente - che ha coinvolto due auto - è avvenuto all'altezza del civico 47 pochi minuti prima delle 21.

Tre le persone ferite nello schianto: una donna di 40 anni e due ragazzini, uno dei quali di 13 anni che è stato trasferito in codice giallo in ospedale. Secondo quanto al momento ricostruito lo schianto ha coinvolto una Fiat Punto su cui viaggiava la donna e i ragazzi e un Suv Audi che ha impattato contro la parte posteriore sinistra del veicolo all'altezza di uno stop proprio lungo via Forlanini. Dopo lo scontro la Fiat è finita fuori strada e si è fermata sull'aiuola che delimita il marciapiedi.

Nel tratto insieme ai mezzi di emergenza del 118 sono giunti anche i vigili del fuoco da Desio e Lissone e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Nella serata di giovedì il tratto è rimasto chiuso per diverso tempo per consentire l'intervento dei soccorsi e permettere di liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.