Tamponamento a catena a Desio in via Milano: due bimbe e una donna in ospedale

Un tamponamento tra tre auto, otto persone coinvolte e diversi mezzi di soccorso che si sono diretti a sirene spiegate in via Milano, a Desio. E' successo nella mattinata di domenica 16 febbraio quando intorno a mezzogiorno un sinistro stradale ha coinvolto diversi veicoli lungo via Milano.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto due ambulanze per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro che - secondo quanto appreso - sono otto. L'incidente fortunatamente non ha provicato nessuna grave conseguenza in termini di feriti, solo qualche disagio per il traffico.

Solo tre delle persone coinvolte infatti sono state trasferite in Pronto Soccorso in codice verde per accertamenti: si tratta di due bambine di 11 e 9 anni e di una donna di 71 anni. Sul posto anche le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica del sinistro.