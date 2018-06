Incidente a Desio, salta una rotonda e si schianta contro un palo: ferito un uomo

Un automobilista di 65 anni, lunedì mattina, ha invaso la rotatoria di via per Binzago, al confine tra Cesano Maderno e Desio, finendo con la sua Alfa Romeo Mito bianca sulla coppa giratoria e terminando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione. Danneggiati anche gli arredi della rotatoria.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7. Il conducente, residente a Limbiate, è rimato lievemente ferito tanto che è intervenuta una ambulanza del 118 che lo ha trasferito in codice giallo in ospedale e l’auto ha subito seri danni e ha perso olio.

In via per Binzago si è creata una lunga coda, con automobilisti rimasti intrappolati nel traffico per oltre mezz’ora. Solo dopo le 8 la situazione è tornata alla normalità. I carabinieri hanno presidiato l'area danneggiata a ridosso del palo della luce, fino a quando i tecnici lo hanno rimesso in sicurezza.