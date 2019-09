Svolta senza dare precedenza e investe ciclista: 67enne grave al San Gerardo

Un'auto che svolta senza dare precedenza all'incrocio e investe un ciclista che, per la violenza dell'impatto, viene sbalzato dalla sella e finisce contro il parabrezza del veicolo, procurandosi un grave trauma cranico e al volto. Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì a Desio, all'altezza di via Caduti di Nassiriya. Intorno alle 11 una Fiat Panda, condotta da un uomo di 83 anni, A.E., di Desio, mentre era al volante del mezzo intento a effettuare una manovra di svolta a sinistra, per girare in via Rossini, ha urtato una bicicletta. Sul velocipede che viaggiava in direzione opposta rispetto al veicolo c'era un 67enne residente in città. Gravi le conseguenze riportate dal ciclista nell'impatto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza accompagnata da un'automedica del 118 e la polizia locale del comune di Desio.

I soccorsi, inizialmente allertati in codice giallo, hanno trasferito l'uomo a sirene spiegate in codice rosso, per la gravità delle ferite riportate, all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale che hanno multato con una sanzione di 145 euro per omessa precedenza l'automobilista.