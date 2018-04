Incidente stradale a Monza, donna di 74 anni travolta in viale Romagna: è grave in ospedale

Grave incidente a Monza nel pomeriggio di Pasqua. Una donna di 74 anni è stata travolta mentre stava per attraversare la strada in viale Romagna, a pochi passi dal commissariato intorno alle 17 di domenica 1 aprile.

A investire la signora è stata una Fiat Panda con al volante un uomo di 41 anni, completamente sotto choc dopo l'accaduto. Sul posto, subito dopo il sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina insieme al personale della polizia di Stato accorso dal vicino commissariato per prestare la prima assistenza.

In viale Romagna domenica pomeriggio sono giunti a sirene spiegate anche i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto la donna, una signora di 74 anni, si trovava in auto ad attendere il figlio che era sceso a prelevare a uno sportello bancomat poco distante. Poi la 74enne sarebbe scesa dalla vettura per raggiungerlo e sarebbe stata investita dall'utilitaria che non è riuscita a evitare la donna. L'impatto è stato molto violento e la signora prima di cadere a terra è stata sbalzata sul cofano del veicolo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e la 74enne è stata portata in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Soccorso anche l'automobilista, un uomo quarantenne, sotto choc per quanto accaduto. L'automobilista è stato trasferito in ospedale in ambulanza in codice verde. La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Monza.

Donna investita in viale Romagna | Video