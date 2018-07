Incidente a Gorgonzola: travolto e ucciso da una neopatentata mentre attraversa la strada

Tragedia a Gorgonzola, in largo Donatori di Sangue, nel tardo pomeriggio di domenica 29 luglio. Un uomo di 54 anni, Flavio Aldi, è deceduto travolto da un'auto mentre attraversava la strada. E' successo intorno alle 19.30.

Mentre il 54enne attraversava, una ragazza di Biassono di 19 anni alla guida di un Nissan Qashqai non si è accorta del suo arrivo, probabilmente perché intenta a guardare a destra che non arrivasse nessun'altra auto a cui dare la precedenza.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Per il 54enne non c'era più nulla da fare. Gli inquirenti stanno ora compiendo accertamenti per capire se la ragazza, che per la giovane età ha conseguito da poco la patente, poteva guidare il Suv oppure no.

La notizia della morte di Aldi si è diffusa in poco tempo per Gorgonzola e ha commosso moltissimi abitanti della città della Martesana. Aldi era molto noto, non pochi hanno ricordato sui social network la sua bontà d'animo e hanno lasciato messaggi di cordoglio. Era soprannominato "Fliv" ma alcuni lo chiamavano "Vate"; qualcuno ha ricordato i versi "Brillano come astri lucenti nel cielo i tuoi occhi soave e attraente la tua voce, petali di mandorle fiorite le tue labbra....brillano!", che pare fosse una sorta di "firma" della sua estrosa e amata personalità.