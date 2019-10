Schianto frontale allo svincolo della Valassina a Verano Brianza: soccorsi diversi bambini

Un frontale tra un fuoristrada e un pulmino e dodici persone coinvolte nell'incidente, tra cui diversi bambini. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di domenica in Brianza, in via Sauro a Verano Brianza, al confine con Giussano.

Pochi minuti prima delle 13 all'altezza dello svincolo della Valassina i due mezzi, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti in un incidente frontale. Subito dopo lo schianto, sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica inviate dalla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Fortunatamente l'impatto non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo dei veicoli ma ad allarmare i sanitari è stata soprattutto la vasta presenza di bambini, otto in tutto a bordo dei due veicoli.

Due ambulanze hanno trasferito le persone e i piccoli che necessitavano di accertamenti presso gli ospedali di Desio e Monza San Gerardo. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati affidati ai carabinieri.