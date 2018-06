Sbanda per evitare un gatto nero: si ribalta e finisce contro tre auto parcheggiate

Un'auto ribaltata in mezzo alla strada e una carambola che ha coinvolto tre vetture in sosta. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto sabato sera a Monza, in via Giacosa dove un trentacinquenne al volante di una Citroen ha sbandato, perdendo il controllo del mezzo per evitare un gatto nero.

Secondo le prime informazioni pare infatti che il conducente per evitare di investire l'animale abbia sbandato finendo prima contro una vettura parcheggiata nel tratto e poi ribaltandosi e colpendo altri due veicoli in sosta. Sul posto, insieme ai soccorsi del 118 e la polizia locale del capoluogo brianzolo, si sono precipitati anche i vigili del fuoco di Monza.

Lievemente ferito l'automobmobilista che è stato medicato sul posto dal personale sanitario ma ha rifiutato il trasporto in ospedale in ambulanza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Monza.