Perde il controllo della bici, bambina di 7 anni cade a terra: trasportata all'ospedale

Prima la caduta e le sirene delle ambulanze. Poi la corsa al pronto soccorso di Desio dove i medici gli hanno medicato una ferita. Protagonista del fatto una bimba di 7 anni che attorno alle 19 di martedì 17 luglio è rovinata a terra mentre percorreva in bicicletta via D'Azeglio a Giussano, in Brianza.

La bimba, secondo quanto trapelato, sarebbe caduta a terra da solo e in seguito al capitombolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno accompagnata all'ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono critiche. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti.