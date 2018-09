Incidente a Giussano, schianto tra un'auto e una moto: un ragazzino di 17 anni in ospedale

Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa al pronto soccorso. Attimi di paura nella notte tra martedì e mercoledì 5 settembre in via Furlanelli a Giussano dove, intorno a mezzanotte e mezza, si sono schiantate un'auto e una motocicletta; impatto in cui è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni.

Inizialmente le condizioni del ragazzo sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi e le ferite riportate dal giovane si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno.