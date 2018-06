Incidente a Giussano, violento schianto tra auto e moto: gravissimo un 27enne

Uno schianto violentissimo, un'auto distrutta e un motociclista sbalzato dalla sella e finito a terra, sull'asfalto. Gravissimo incidente stradale sabato mattina a Giussano, in via Piola.

Lo schianto, poco dopo le 11, ha coinvolto una vettura, una Fiat Punto, e una moto con in sella una ragazzo di 27 anni. E' stato proprio il motociclista ad avere la peggio dopo il violento impatto: il giovane è caduto a terra ed è stato soccorso, in gravi condizioni, dal personale del 118 che è accorso in via Piola a sierene spiegate con un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso giunto da Como. Il giovane, allvarrivo dei sanitari, è apparso era sveglio e cosciente: il 27enne è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Varese con diverse fratture riportate in seguito all'impatto. Sul posto è stata assistita dal personale medico anche una donna di 80 anni che però ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In via Piola per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno.