Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo: morto 29enne a Giussano

Incidente mortale nella tarda mattinata di martedì 5 maggio a Giussano. Intorno a mezzogiorno in via Monte Grappa un ragazzo di 29 anni mentre era in sella alla sua moto ha perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo prima contro il cordolo del marciapiede poi contro un palo in strada e un'auto in sosta.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia locale e ai carabinieri. Purtroppo per il giovane, classe 1990, L.C., non c'era ormai più nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito alla caduta: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi per ricostuire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale di Giussano.