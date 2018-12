Incidente, tre feriti per ribaltamento sulla A4

Un incidente con ribaltamento ha coinvolto tre persone. È accaduto la notte della vigilia di Natale, verso le 22:30, sulla A4 in direzione Torino, nel tratto tra Capriate e Trezzo sull'Adda. Sul posto sono accorsi la polizia locale i vigili de fuoco, un'automedica e tre ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale in codice giallo e verde.

A rimanere colpiti nell'impatto con traumi lievi e moderati ci sarebbero tre persone, due uomini di 27 e 41 anni e una ragazza di 16, che sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza. L'incidente ha avuto conseguenze anche sul traffico.