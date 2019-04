Incidente tra mezzi pesanti in autostrada A4 in Brianza, traffico paralizzato e lunghe code

Lunghe code in autostrada A4 martedì mattina in Brianza a causa di un incidente tra due mezzi pesanti.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 9 all'altezza del chilometro 141 tra lo svincolo della tangenziale Est e quello per Monza, in direzione Milano. Due mezzi pesanti, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati e, nell'impatto, un'autocisterna ha perso del gasolio. Sul posto, insieme alla polizia stradale di Arcore sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco in via precauzionale insieme ai soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica.

Nessuno dei conducenti coinvolti, due uomini di 26 e 46 anni, ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche ed entrambi sono usciti illesi dal sinistro. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico che è rimasto a lungo bloccato nel tratto per permettere l'intervento dei soccorsi e le operazioni di pulizia della carreggiata.

Lunghe code si sono formate prima dell'uscita di Agrate Brianza e il traffico è stato riaperto intorno alle 11.15 con la ripresa della normale circolazione.