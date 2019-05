Incidente a Cassina de' Pecchi, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un uomo

È stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza il motociclista che nella serata di giovedì 23 maggio è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Villa Pompea a Cassina De' Pecchi, hinterland Nord-Est di Milano, alle porte della Brianza.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia rovinato a terra in seguito a una collisione con un'automobile. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il 37enne è stato soccorso e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo, le sue condizioni sarebbero critiche.

Meno grave, invece, la conducente dell'auto, una donna di 34 anni, trasportata in codice verde all'ospedale di Melzo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.