Finisce in una scarpata con il quad: muore brianzolo di 68 anni

Un uomo di 68 anni di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, è morto a Ossuccio a seguito di un incidente con un Quad, come riporta Quicomo. La tragedia si è consumata in un'area impervia dell'Alpe di Ossuccio, lungo la strada tra Ossuccio e Lenno, nel territorio del Comune di Tremezzina.

Secondo quanto ricostruito dal Soccorso Alpino, era la prima volta che saliva al santuario di San Benedetto con il quad, lungo una via che a un certo punto si fa molto ripida. Probabilmente è rimbalzato su alcune roccette e ha perso il controllo del mezzo, è precipitato per una cinquantina di metri lungo una scarpata. È stata la moglie a dare l’allarme quando ha visto che non riusciva a contattarlo.

Attraverso il controllo di alcune telecamere, i carabinieri e la polizia locale hanno verificato che era effettivamente passato da lì. La Centrale ha inviato i soccorritori: i tecnici della XIX Delegazione Lariana, stazione Lario Occidentale - Ceresio, sono saliti a piedi lungo la ripida mulattiera. Nel frattempo l’elicottero ha effettuato un sorvolo della zona ed è stato individuato il corpo, che si trovava quasi in fondo alla scarpata. Il medico ha constatato il decesso. L’uomo è stato recuperato con la tecnica del contrappeso.

La gente del posto si è resa disponibile per portare in quota i soccorritori, hanno anche messo a disposizione un trattore per trasportare la salma a valle. L’intervento si è concluso in serata. Nella giornata di martedì vigili del fuoco al lavoro per recuperare il mezzo.