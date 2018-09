Incidente sulla Saronno-Monza, schianto tra un camion e una moto: grave un uomo

Un uomo di 62 anni al pronto soccorso in codice rosso, una moto distrutta e un camion incidentato. È il bilancio di un grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 5 settembre sulla strada statale Saronno-Monza all'altezza di Bovisio Masciago.

Tutto è accaduto intorno alle 12, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il mezzo pesante stesse per svoltare verso un'area di rifornimento mentre la moto, in fase di sorpasso, sarebbe sopraggiunta nel medesimo senso di marcia centrando il camion. Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Vimercate. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato una frattura al bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita.