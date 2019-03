Schianto tra tre mezzi sulla Monza-Saronno all'alba: traffico in tilt e tre feriti

Incidente stradale martedì mattina lungo la Monza-Saronno.

Lo schianto, che ha coinvolto tre mezzi, due auto e un furgone, è avvenuto alle 5.30 del 19 marzo, all'altezza di via Monte Bianco 133 a Limbiate. Sul posto, per prestare assistenza alle persone coinvolte nel sinistro, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica in codice giallo.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. Tre le persone ferite: un ragazzo di 29 anni trasferito all'ospedale di Desio, un uomo di 78 anni accompagnato da un'ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo e un 49enne, anche lui portato in giallo, all'ospedale Niguarda di Milano.

Per effettuare le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è rimasta chiusa per diverso tempo con inevitabili disagi per il traffico. La circolazione è stata infine riaperta alle 8.30 di martedì mattina.