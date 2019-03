Schianto tra auto in Valassina, incidente venerdì mattina a Monza

Un'ambulanza del 118 venerdì 1 marzo è intervenuta all'altezza della galleria di Monza lungo la Valassina in seguito a un incidente stradale per prestare soccorso a una donna di sessantasei anni.

Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle sette in carreggiata nord. Due i mezzi coinvolti, una Fiat Panda e una Alfa Mito. Sul posto, insieme ai sanitari dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La signora soccorsa dall'ambulanza del 118 è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Per recuperare i mezzi incidentati e liberare la carreggiata per consentire il ripristino della circolazione è intervenuto anche il personale del Soccorso Agliata di Monza. Nel tratto, per pemettere l'interveto dei mezzi di soccorso, si sono verificate ripercussioni sul traffico.