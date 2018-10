Schianto nel tunnel della Valassina a Monza: due chilometri di coda

Traffico in tilt nel pomeriggio di mercoledì 24 ottobre nel tunnel della Valassina a Monza a causa di un incidente stradale. Tutto è accaduto intorno alle 15.50 poco dopo l'uscita di Monza Centro, in direzione Milano. Nel sinistro, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, è rimasto ferito un uomo di 33 anni, trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Traffico in tilt

A causa dell'incidente si sono formate circa due chilometri di coda in direzione Milano. Poco prima un altro incidente stradale aveva mandato in tilt la circolazione sulla Tangenziale Nord di Milano.