Lentate sul Seveso, automobilista ubriaco si schianta contro un muretto: denunciato

Un uomo di 34 anni, di Meda, è andato a sbattere con la sua auto contro il muretto di un’abitazione. L’incidente è avvenuto sabato sera alle 21.30 in via Nazionale dei Giovi. A provocare l’uscita di strada della vettura è stato il tasso alcolico, decisamente alto, dell’automobilista: nel sangue, aveva 2,9 grammi di alcol per litro, sei volte quello minimo consentito.

La vettura è andata completamente distrutta, ed è stato danneggiato anche il muro di cinta dell’abitazione ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Illeso invece l’automobilista, denunciato per guida in stato di ebbrezza.