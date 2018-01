Tampona un'auto ferma al semaforo rosso: ferita una donna

Incidente stradale a Monza nel pomeriggio di martedì. Intorno alle 18 una Matiz condotta da un ragazzo di 20 anni di Muggiò, M.G., ha tamponato una Fiat Punto ferma al semaforo rosso all'incrocio con via Melette di Gallio, mentre entrambi i mezzi provenienti da viale Lombardia occupavano la corsia in direzione centro.

Al volante della vettura tamponata c'era una donna di 43 anni di Monza che in seguito al sinistro ha riportato lievi ferite. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Monza che è intervenuta sul luogo del sinistro e ha effettuato i rilievi.

In via Cavallotti è stato al lavoro anche il soccorso stradale Agliata di Monza per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la viabilità.