Monza, bimba di 2 anni travolta da una moto mentre attraversa insieme alla mamma

Ha perso il controllo della moto, è scivolato a terra e ha travolto una bambina di due anni che stava attraversando insieme a sua mamma. E il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 1 agosto in via Paisiello a Monza è di tre persone al pronto soccorso: la bimba, la donna di 42 anni e il motociclista, un 35enne.

Tutto è accaduto intorno alle 18.20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze in codice giallo. Fortunatamente le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto e sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Gerardo in codice verde, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza.