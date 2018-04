Carpiano, si schianta fuori strada con un'Audi rubata e muore: identificato dai carabinieri

È stato identificato l'uomo morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica 1° aprile a Carpiano. Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, i carabinieri sono riusciti a identificarlo grazie alle impronte digitali: il 40enne, infatti, era senza documenti e stava guidando un'automobile rubata.

Nell'abitacolo dell'automobile, una Audi A3 rubata lo scorso febbraio a Vaprio d'Adda, è stato trovato anche un grammo e mezzo di eroina, fanno sapere i militari del comando provinciale di Milano. Successivi accertamenti verificheranno se il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti o alcolici.

L'incidente

Tutto è avvenuto sulla strada provinciale 40 all'altezza di Francolino, frazione di Carpiano (hinterland milanese). A lanciare l'allarme, intorno alle 7.20, alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il conducente dall'abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Successivamente è stato accompagnato con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda, ma non è servito a niente: i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto né l'orario in cui si è verificato lo schianto, per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di San Donato. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente.