Notte di sangue sulle strade, tre incidenti nel giro di sette ore: due morti e quattro feriti

Ore 22.22, Usmate Velate. Ore 22.25, Agrate Brianza. Ore 5.57, Seregno. Orari e luoghi di una notte, l'ennesima, che ha lasciato una lunghissima scia di sangue sulle strade lombarde. Tra la serata di giovedì e l'alba di venerdì tra il Milanese e la Brianza si sono infatti verificati tre diversi incidenti che hanno causato due morti e quattro feriti.

Il primo dramma si è verificato a Usmate, sulla Provinciale 41, a poche centinaia di metri dalla fine della tangenziale Est meneghina. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon guidata da un giovane albanese di ventisei anni e una Volkswagen Up, con alla guida un 21enne italiano, si sono scontrate frontalmente tra loro.

L'impatto è stato devastante, atroce: il 26enne, portato all'ospedale di Vimercate in arresto cardiaco, è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. L'altro ragazzo è stato invece ricoverato al San Gerardo di Monza in condizioni gravi.

Praticamente in contemporanea - la richiesta ai soccorsi è arrivata alle 22.25 - un'altra tragedia si è consumata sull'autostrada A4. Nel tratto di strada che scorre tra Agrate e la tangenziale Est tre auto, per cause da chiarire, si sono schiantate tra loro. Pesante il bilancio: un 31enne e un 46enne feriti e un uomo di 78 anni morto praticamente sul colpo, nonostante l'immediato intervento del 118.

A chiudere la serie ci ha pensato un terzo incidente avvenuto pochi attimi prima delle 6 sulla Valassina, nel territorio comunale di Seregno. Un camion - secondo quanto finora accertato - avrebbe perso il carico e colpito un furgone che viaggiava nella stessa direzione. Ad avere la peggio è stata una donna di quarantadue anni, che era proprio a bordo del mezzo. Soccorsa dal 118, è stata trasportata al San Gerardo in codice rosso: anche lei è in condizioni gravi.