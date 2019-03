Moglie e marito investiti da un furgone mentre attraversano: lei in coma, lui grave

Grave incidente stradale sabato mattina a Pioltello. Poco prima delle 10, per cause ancora in corso di accertamento, due persone - sembra si tratti di moglie e marito - sono state investite mentre attraversavano la strada sulla Provinciale 121, proprio davanti alla piscina e al campo sportivo comunale.

Le condizioni dei due - sessantanove anni lei, settantatré lui - sono apparse subito gravissime, tanto che sul posto sono stati inviati gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica preallertati in codice rosso dalla centrale operativa del 118.

Ad avere la peggio, stando a quanto appreso, è stata la donna: lei ha riportato un gravissimo trauma cranico e ferite in altre parti del corpo. Intubata dai dottori, la 69enne è stata portata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, dove ora si trova in coma. Gravi anche le condizioni del compagno, che è ricoverato al San Gerardo di Monza, anche lui con un serio trauma cranico.

Sulla Provinciale, che in quel tratto presenta un semaforo e le strisce pedonali, hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale di Pioltello. Ancora pochi ad ora, i dettagli sulla tragedia. Sembra, però, che la coppia sia stata investita da un mezzo pesante - pare un furgoncino - mentre attraversava sulle strisce. Da accertare se il semaforo fosse verde o meno.