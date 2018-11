Ha un infarto mentre guida, perde il controllo dell'auto e si schianta sulla provinciale: grave

Un uomo di 77 anni ha avuto un infarto mentre si trovava alla guida della sua auto e, perdendo il controllo, è andato a sbattere contro un palo. È quanto accaduto verso le 10:30 del 6 novembre in via Padana Superiore a Inzago, periferia nord orientale di Milano. L'uomo, in condizioni gravissime, è stato portato via in ambulanza in codice rosso.

Sul posto oltre all'autoambulanza è arrivato anche un elisoccorso del 118. Come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 77enne risultava incosciente. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Inzago, che ha dovuto fermarsi per diverse ore, a causa della "situazione piuttosto complicata", come riferito da uno degli agenti.