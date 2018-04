Tragedia sulle strade della Brianza, cade dalla moto e muore: la vittima è un uomo monzese

Ha perso il controllo della sua moto, forse a causa di un malore, ed è caduto a terra, finendo contro una staccionata. Dramma sulle strade in Brianza venerdì pomeriggio.

La vittima di un incidente mortale avvenuto a La Valletta Brianza, nel Parco del Curone, in via Bagaggera, è O.G.. 72enne residente a Monza. L'uomo, secondo quanto ricostruito al momento, sarebbe caduto dalla sua moto da cross mentre percorreva il tratto insieme a due amici che sono stati i primi ad allertare i soccorsi e chiedere aiuto.

In sella a una moto da enduro, ha colpito una staccionata ed è caduto a terra; forse alla causa dell'incidente fatale ci sarebbe un malore, che avrebbe colpito il brianzolo mentre stava guidando la sua due ruote. Purtroppo per il 72enne non c'è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo non ce l'ha fatta.