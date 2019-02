Incidente stradale a Cinisello su viale Brianza (Ss 36): Lamborghini travolge due auto

Schianto a Cinisello Balsamo, sulla SS 36, alle dodici meno dieci di sabato 9 febbraio, mattina, in direzione nord verso Monza.

Una Lamborghini ha travolto altre due vetture, facendone ribaltare una. Sul posto i vigili del fuoco di Milano e diverse ambulanze del 118, oltre alla polizia locale cinisellese per deviare il traffico su una sola corsia rimasta aperta e per i rilievi dell'incidente.

Il traffico è andato in tilt. Quanto ai feriti, sono state trasportate in ospedale tre persone: la 43enne che guidava l'auto che si è ribaltata e una mamma di 32 anni con il figlio di appena 1 anno, a bordo della terza auto insieme al papà del piccolo, un 28enne rimasto praticamente illeso. Così come illese le persone a bordo della Lamborghini.