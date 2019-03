Incidente tra auto e moto a Lazzate: mezzi avvolti nelle fiamme, gravissimo motociclista

Un motociclista italiano, comasco, di 39 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Lazzate (Brianza) la mattina di sabato.

Il fatto è avvenuto in via Libertà intersezione via Kennedy, per cause in corso d’accertamento. L'uomo, a bordo di una MV Augusta Brutale, mentre stava percorrendo via Libertà proveniente dal centro cittadino in direzione Lentate, si è scontrato frontalmente con un'autovettura condotta da cittadina italiana, nata nel 1943 e residente Lazzate, che aveva svoltato a sinistra.

A seguito del violento dell’impatto si è sviluppato un incendio che ha interessato entrambi i mezzi e il centauro è stato investito in pieno dalle fiamme, riportando gravissime ustioni.

Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Stazione dei carabinieri di Lentate sul Seveso, i vigili del fuoco di Lazzate che hanno spento l’incendio e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire la donna in “codice giallo” presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Saronno e il motociclista, con l’elisoccorso, in “codice rosso” presso il l’Ospedale “Niguarda” di Milano dove è ricoverato con prognosi riservata, in percolo di vita. Indagini in corso.