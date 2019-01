Terribile schianto tra due auto a Lazzate, due uomini intrappolati tra le lamiere contorte

Una Fiat Panda e una Punto completamente distrutte, un uomo intrappolato tra le lamiere soccorso e accompagnato all'ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di domenica 13 gennaio in via Libertà a Lazzate.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 20.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti — due uomini di 19 e 47 anni — sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno liberato dalle lamiere contorte il conducente della Panda. Fortunatamente i traumi riportati dai due feriti si sono rivelati meno gravi del previsto: l'uomo al volante della Punto ha rifiutato i soccorsi, mentre il conducente della Panda è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice giallo.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Seregno, intervenuti per i rilievi del caso.