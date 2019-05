Incidente stradale a Lazzate: schianto tra due auto in via Vittorio Emanuele

Incidente stradale all'alba a Lazzate. Lunedì mattina, poco dopo le 5.30, in via Vittorio Emanuele è intervenuta un'autopompa dei vigili del fuoco volontari di Lazzate insieme ai mezzi di soccorso del 118 per un sinistro che ha coinvolto due vetture.

Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Comasinella. Violento l'impatto tra i veicoli che hanno abbattuto anche alcuni arredi stradali e un cartello: nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, una ragazza di ventitré anni e un uomo di quarantasette.

Un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate ha trasferito in codice verde uno dei feriti all'ospedale di Desio per accertamenti. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.