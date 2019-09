Incidente a Lentate sul Seveso, schianto tra una moto e un Suv Audi: gravissimo un uomo

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda il motociclista di 39 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente a Lentate sul Seveso, in Brianza, nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre.

Tutto è accaduto in via Figino intorno alle 18.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 39enne, in sella a una moto naked, sia rovinato a terra dopo un violento impatto con un'Audi Q3.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre l'elisoccorso. Il 39enne, stabilizzato dai sanitari, è stato poi accompagnato con l'elicottero nel nosocomio milanese. Le sue condizioni sono gravi.