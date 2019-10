Schianto all'incrocio, auto finisce fuori strada e abbatte il semaforo

Due auto danneggiate, due persone soccorse e un semaforo abbattuto. Con lunghe code sulla Nazionale dei Giovi lunedì mattina a causa del malfunzionamento dell'impianto.

Incidente stradale nella serata di domenica 27 ottobre a Lentate sul Seveso, all'altezza dell'incrocio di via Montegrappa con la Nazionale dei Giovi. Due vetture, una Fiat Cinquecento XL condotta da un 40enne e una Fiat Panda con al volante una donna di 70 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate e la prima ha terminato la corsa uscendo fuori strada e abbattendo un cartello stradale e un semaforo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice giallo inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha accompagnato una delle persone rimaste coinvolte nel sinistro in ospedale a Desio. In via Monte Grappa sono arrivati anche i vigili del fuoco volontari di Lazzate e i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le reponsabilità.

Lunghe code invece si sono formate lunedì mattina nel tratto a causa del danneggiamento all'impianto.