Lentate sul Seveso, auto si ribalta allo svincolo sulla Pedemontana: lunghe code e soccorsi

Un'auto ribaltata e lunghe code. Incidente stradale all'alba di venerdì 12 giugno a Lentate sul Seveso, in Brianza. Lungo la Pedemontana una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 26 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi sulla cunetta a lato dello svincolo di Lentate sul Seveso Nord.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle sei e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Lazzate. Il giovane alla guida fortunatamente è uscito quasi illeso dal sinistro che ha coinvolto una sola autovettura e ha riferito ai soccorsi intervenuti di essere stato sorpreso da un colpo di sonno al volante. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati effettuati dagli agenti della polstrada. Nel tratto venerdì di prima mattina si sono formate lunghe code per permettere l'intervento dei soccorsi.