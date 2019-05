Lentate sul Seveso, perde il controllo e finisce fuori strada: 25enne gravissimo

Ha perso il controllo della vecchia Fiat 600 sulla quale stava viaggiando, ed è finito contro un palo per poi terminare la corsa in un fossato. E’ in fin di vita un automobilista di 25 anni, di Lazzate. L’incidente è accaduto sabato pomeriggio alle 16 in via Manzoni, all’incrocio con via Benedetto Croce, a Lentate sul Seveso.

Le condizioni del 25enne sono apparse fin da subito gravissime e il giovane è in coma all’ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e hanno chiuso il tratto di strada tra il centro sportivo di via Superga e via Croce. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la croce rossa di Lentate, l’automedica del 118 di Monza e l’elisoccorso.

Nella mattinata di lunedì poi nello stesso tratto, a pochi metri dal luogo che è stato teatro del drammatico incidente di sabato, si è verificato un altro sinistro stradale. Un veicolo con al volante un uomo di 58 anni ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Per fortuna questa volta per il conducente non ci sono state conseguenze serie e l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Lazzate.