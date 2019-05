Incidente a Lentate sul Seveso, perde il controllo ed esce fuori strada

Un altro incidente stradale a Lentate sul Seveso, a pochi metri dal luogo che sabato è stato teatro del drammatico sinistro che ha ferito gravemente un ragazzo di 25 anni che ora è ricoverato in coma, al Niguarda di Milano.

Lunedì mattina, pochi minuti prima delle sette, un veicolo ha perso il controllo ed è finito fuori strada. L'incidente stradale ha coinvolto una sola auto al volante della quale c'era un uomo di 58 anni che, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Pesanti sono stati invece i danni alla carrozzeria.

Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada e si è ribaltato oltre il guard rail.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano, i vigili del fuoco volontari di Lazzate con un'autopompa e i soccorsi del 118.