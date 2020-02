Incidente stradale a Lazzate, schianto frontale tra due auto in via Manzoni

Incidente stradale nella serata di domenica a Lazzate. Intorno alle 18 del 9 febbraio due vetture, una Fiat Cinquecento e una Peugeot, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate lungo via Manzoni, nel tratto che collega il comune brianzolo con Lentate sul Seveso.

Lo scontro, frontale, ha coinvolto tre persone che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Seregno e il personale dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con due ambulanze che hanno trasferito in codice giallo in ospedale due ragazzi di 21 e 28 anni e una donna di 55.

I rilievi per ricostruire le cause all'origine del sinistro sono stati affidati ai carabinieri.