Incidente a Lesmo, frontale tra un camioncino e un'auto sulla provinciale: due feriti gravi

Incidente sulla provinciale 135 a Lesmo nel pomeriggio di martedì 12 febbraio: un'auto e un furgoncino si sono schiantati frontalmente e due uomini di 67 e 69 anni sono rimasti feriti gravemente.

Tutto è accaduto intorno alle 15.10, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto, in codice rosso, due ambulanza, l'elisoccorso e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di Monza.

Il conducente dell'automobile, un uomo di circa 67 anni residente a Vimercate, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo in arresto cardiaco, le sue condizioni sarebbero disperate; altrettanto gravi le condizioni del 69enne alla guida del furgoncino: trasportato a sirene spiegate al Niguarda di Milano.

Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi la strada provinciale Arcore-Seregno è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, causando code per diverse centinaia di metri. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dello schianto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lesmo.

Aggiornamento mercoledì 13 febbraio: l'uomo di 67 anni, Carlo Brambilla, è morto.