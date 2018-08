Si schianta in scooter contro una rotonda, perde il casco durante la caduta: grave

Ha perso il controllo del suo scooter e quando è volato a terra gli si è sfilato il casco. Un impatto violentissimo, tanto che i sanitari del 118 lo hanno accompagnato in codice rosso al Niguarda. Incidente nella serata di domenica 5 agosto in via Monza a Limbiate: a farne le spese un uomo di 63 anni residente a Cesano Maderno.

Tutto è accaduto poco dopo le 21.30 come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il centauro, probabilmente a causa della velocità eccessiva rispetto alle condizioni del fondo stradale, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la rotonda di via Monte Bianco.

Un impatto non particolarmente violento ma che ha avuto conseguenze ben più gravi perché il 63enne, per motivi ancora da chiarire, è rovinato al suolo senza casco. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio.