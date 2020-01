Incidente mortale a Limbiate, schianto auto-moto: muore ragazzo di 24 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 24 anni rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di lunedì 6 gennaio in un incidente stradale a Limbiate. Lo schianto - che ha coinvolto un'auto e una moto - è avvenuto intorno alle 17.30 in via Buozzi. A bordo del motociclo viaggiava un ragazzo di 24 anni di origine romena residente in città mentre al volante dell'auto c'era un uomo di 46 anni, anche lui residente a Limbiate, originario del Bangladesh. Mentre l'automobilista è uscito illeso dallo schianto, le condizioni del 24enne sono apparse fin da subito gravissime.

In via Buozzi sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero del 118 in codice rosso. Il giovane motociclista è stato trasferito a sirene spiegate all'ospedale San Gerardo di Monza in elisoccorso mentre l'équipe medica praticava le manovre di rianimazione. Troppo gravi le lesioni riportate: il 24enne è morto poco dopo. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Desio.