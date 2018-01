Limbiate, studente di 13 anni investito mentre va a scuola

Paura per un ragazzino 13enne a Limbiate. Mercoledì mattina lo studente è stato investito da un Suv: il veicolo lo ha travolto mentre il 13enne stava camminando in via Montegrappa, per andare a scuola.

Giunto a due passi dalla fermata del pullman, è stato investito. Il primo a soccorrerlo è stato il conducente del veicolo: un uomo di 56 anni, di Barzago. Visibilmente sotto choc, l’uomo ha fatto tutto il possibile: ha chiamato il 118 e gli agenti della polizia locale, non esitando a confortare il 13enne. Alla fine, le prime cure hanno accertato che per fortuna il ragazzino non era così grave come era apparso all’inizio: trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo, è stato ricoverato in condizioni non particolarmente critiche. Sul corpo ha contusioni ed escoriazioni, ma nessuna lesione grave.

Agli agenti della locale il 56enne ha spiegato di aver urtato il giovanissimo studente mentre stava riprendendo la marcia. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.