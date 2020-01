Perde il controllo dell'auto e scappa dalla polizia, guidava ubriaco: denunciato

Ha perso il controllo e si è schiantato a bordo della Hyundai che guidava ubriaco. Poi, quando in via Grandi sono arrivati gli agenti della polizia locale per rilevare il sinistro, ha cercato di fuggire, scappando via e danneggiando anche la vettura di ordinanza.

E' successo a Limbiate dove il comando di polizia locale ha fatto scattare una denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 20enne residente in città.

Dopo aver speronato l'auto della polizia il 20enne è stato fermato ed è apparso subito in stato confusionale. L'alcol test effettuato in ospedale a Garbagnate ha rivelato che i sospetti erano fondati e il giovane si era messo alla guida ubriaco. Per il 20enne è scattata una denuncia e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.