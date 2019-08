Auto finisce contro un palo, violento schianto a Limbiate: feriti tre uomini

Un'auto fuori strada, un palo della luce abbattuto e tre uomini in ospedale. Incidente stradale nella tarda serata di sabato 24 agosto a Limbiate.

Poco prima delle 22.30 in via Fratelli Bandiera, all'altezza di via Groane, una vettura con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, terminando la corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con tre ambulanze del 118 e due automediche preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I tre uomini a bordo del mezzo di 25, 38 e 42 anni di origine pakistani sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti nei vicini ospedali di Desio, Monza San Gerardo e Garbagnate Milanese.

Per la violenza dell'impatto, il palo si è piegato ed è stato abbattuto dal mezzo e sul posto nella notte sono intervenute anche due squadre di Enel per ripristinare il servizio ed escludere ulteriori danni. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare le responsbailità.