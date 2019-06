Incidente in via Matteotti a Lissone, travolto da un'auto: trasportato all'ospedale

Un uomo di 66 anni è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo dopo essere stato travolto da un'auto in via Matteotti a Lissone nella mattinata di lunedì 24 giugno.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse camminando quando, per cause ancora da chiarire, è stato travolto da un'auto guidata da un'anziana.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo, non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.